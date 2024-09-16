Смирнов вступил в должность губернатора Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вступил в должность главы региона. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства области.

Смирнова назначили исполняющим обязанности губернатора в мае текущего года. В 2018 году он стал заместителем главы Курской области, после чего в 2022 году занял пост председателя правительства региона.

До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта РФ Роман Старовойт. 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил его в качестве кандидата на пост главы ведомства. 14 мая депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания не стали задавать Старовойту вопросы о рабочих планах.

В этот же день Государственная дума России поддержала выдвижение экс-губернатора Курской области на пост министра транспорта. «За» кандидатуру Старовойта проголосовали 429 депутатов, «против» и воздержавшихся не нашлось.

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