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Путин вручил орден Мужества раненому волонтеру

Путин вручил орден Мужества волонтеру Геращенко, раненному в Курской области

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Мужества жителю Краснодара Федору Геращенко. Он помогал с эвакуацией людей в Курской области и получил ранение, сообщает РИА Новости.

«Я только что <…> обратился к волонтерам, которые, рискуя собой, <…> оказывают помощь другим. Вот, Федор — один из таких», — сказал российский лидер.

Глава государства обратил внимание, что Геращенко, в момент оказания помощи, попал под обстрел. Мужчина получил серьезное ранение.

Также на церемонии в День добровольца на площадке форума «Мы вместе» Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко из Курской области.

Развитие волонтерства относится к важным направлением государственной политики России. Об этом в преддверии Международного дня волонтера, рассказала полуфиналистка конкурса «Это у нас семейное» Екатерина Хрусталева.

Ранее Международный день волонтера назвали напоминанием о совершении добрых дел.

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