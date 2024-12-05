Президент РФ Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко из Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония началась в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

Карпенко помогала эвакуировать людей из Суджанского района. Волонтерское движение «Вторая жиZнь» она основала в 2016 году. Организация занимается гуманитарными миссиями в ДНР и ЛНР, а с 2022 года поддерживает военных медиков, солдат и офицеров, участвующих в спецоперации на Украине.

Развитие волонтерства является важным направлением государственной политики России. Об этом в преддверии Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря, рассказала полуфиналистка конкурса «Это у нас семейное» Екатерина Хрусталева. По ее словам, развитие мер фиксации и поощрения являются важными формами в направлении популяризации волонтерства.

Ранее Международный день волонтера назвали напоминанием о совершении добрых дел.