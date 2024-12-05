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Международный день волонтера назвали напоминанием о совершении добрых дел

Волонтер Рахманина: волонтерство в России набирает обороты

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Shutterstock

Международный день волонтера, который отмечается 5 декабря, является важным напоминанием о необходимости совершать добрые дела. Об этом рассказала полуфиналистка конкурса «Это у нас семейное» Марина Рахманина.

При этом она подчеркнула, что, если делать добрые дела вместе, тогда и результат умножается в разы.

«Не так давно услышали про Международный день волонтера. Порадовались, что в календаре появился еще один радостный день про нас и нашу семью. Себя волонтерами не называли, но жили и продолжаем жить с любовью к Богу и к ближним», — сказала Рахманина.

Она отметила, что волонтерство в России набирает обороты. По ее словам, все больше людей в стране принимают добровольное служение людям, как неотъемлемую часть жизни.

«Пусть не всегда мотивы чисты, важно делать! Подобно технике актерской игры: сначала действие, а эмоции подтянутся. Михаил Чехов говорил: «Повторяйте движение, пока эмоция не «зазвучит» в вас. Повторяйте движение, пока чувства не станут едиными», — добавила девушка.

Рахманина считает, что люди устали «от поклонения вещизму и любви к себе». По ее мнению, людям все больше приходит понимание хрупкости мира и его устройства.

«Уж так мы задуманы творцом. Отдавая частичку своей жизни, мы приобретаем гораздо больше. Созидая свои души, приобретаем подобие Божие», — заключила волонтер.

Напомним, история волонтерства семьи Рахманиных, Пермяковых из Челябинской области началась в 2005 году, когда на воспитание они взяли 8 детей, оставшихся без попечения родителей. Чтобы помочь детям социально адаптироваться, выбрали театр.

Отмечается, что уже 19 лет два раза в год они ставят спектакли. Их зрителями стали ребята из детских домов и социально-реабилитационных центров. Семья ставит спектакли, чтобы подарить надежду, вдохновить на личностный рост и поиск истинного смысла жизни. Кроме того, семьи Рахманиных, Пермяковых ежегодно на протяжении 20 лет организовывают ледовый каток для жителей поселка.

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