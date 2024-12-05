Развитие волонтерства назвали важным направлением госполитики России

Развитие волонтерства является важным направлением государственной политики России. Об этом в преддверии Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря, рассказала полуфиналистка конкурса «Это у нас семейное» Екатерина Хрусталева.

По ее словам, развитие мер фиксации и поощрения являются важными формами в направлении популяризации волонтерства.

«Так как многие и так не задумываясь ни о чем готовы и делают добрые дела. Но меры поощрения выстраивают более серьезные формы проявления добровольчества. Многие переходят на систематический формат», — добавила девушка.

По мнению Хрусталевой, привычка смотреть на свою жизнь через призму время-деньги не позволяет развиваться обществу. Она подчеркнула, что благодаря людям, имеющим другое мировоззрение, появляются такие проекты, как инклюзивная многофункциональная творческая мастерская «8 чудо», действующая на базе АНО ССАДИ «Мир один для всех», в которой совсем нет штата.

«Да, причина простая - нет систематического финансирования. Но, несмотря на это, я и мой муж Александр Хрусталев, который руководит организацией на безвозмездных началах, продолжаем свою деятельность. Мы получаем свое вознаграждение в другом — в счастливых глазах наших подопечных», — добавила она.

Напомним, семейная команда Хрусталевых, Соляник из поселка Каменоломни Ростовской области стали победителями в номинации «Добро – это у нас семейное» полуфинала конкурса. С 2017 года семья ведет активную общественную деятельность по социализации людей с ОВЗ.

Также семья развивает проект инклюзивной многофункциональной творческой мастерской «8 чудо», в экосистему которого входят анимационный инклюзивный семейный театр, мобильный инклюзивный кукольный театр, художественная арт-студия, мастерская «Волшебный стежок». На сегодня в рамках реализации проекта образовался инклюзивный клуб волонтеров, состоящих из школьников, проявивших желание оказывать всестороннюю помощь в социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет.