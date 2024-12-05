Счетная палата проведет проверку исполнения нацпроектов

Счетная палата планирует провести новую проверку по вопросам реализации национальных проектов и на основе результатов подготовит доклад для президента РФ и правительства, сообщил РИА Новости глава аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.

«По поручению президента РФ в план работы Счетной палаты будет оперативно включено соответствующее мероприятие по анализу достижения показателей и целевых значений нацпроектов», — пояснил Мирсияпов.

После завершения планируется составить детальный отчет. Мирсияпов выразил уверенность, что выводы и рекомендации Счетной палаты окажут значительное влияние на улучшение исполнения новых национальных проектов.

5 декабря президент России Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил Счетной палате проанализировать реализацию национальных проектов с 2019 по 2024 год, а также призвал правительство учитывать результаты этого анализа в ходе реализации новых национальных инициатив.

Кроме того, на заседании президент спросил у первого вице-премьера Дениса Мантурова, где мусоросжигающие заводы, которые должны были заработать в России, и где деньги, выделенные на их строительство.

Ранее Путин поручил составить справочник по нацпроектам «на понятном языке».