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Дело об убийстве журналиста в Донецке рассмотрят в закрытом режиме

Дело об убийстве корреспондента Бентли в Донецке рассмотрят в закрытом режиме

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МВД ДНР

Суд рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело по факту убийства в Донецке корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Ульянова, адвоката вдовы журналиста.

«Суд пришел к выводу о необходимости закрыть процесс», — заявил он.

По его словам, с соответствующим ходатайством выступала прокуратура, объясняя это тем, что в данном деле есть «секретные сведения». Адвокат уточнил, что суд постановил удовлетворить данную просьбу. Соответствующее решение было принято судом в ходе заседания, на котором избиралась мера пресечения обвиняемым.

До этого стало известно, что 5 декабря в Донецком гарнизонном военном суде пройдет судебное заседание по делу об убийстве Бентли.

Бентли родился в американском штате Техас в 1960 году. Почти всю жизнь мужчина работал в США в качестве лесоруба, но в 2014 году он приехал в Донецкую народную республику (ДНР) и вступил в ряды местного ополчения. Иностранец принимал участие в сражениях за аэропорт в Донецке, а после снижения активности боевых действий вернулся к гражданской жизни — получил российский паспорт и женился на учительнице Людмиле. Впоследствии американец начал работать в медиакомпании «Русский час» и сотрудничать с медиагруппой «Россия сегодня».

В Следственном комитете РФ рассказали, что в апреле 2024 года несколько военных Вооруженных сил РФ подвергли журналиста пыткам и физическому насилию. В результате полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее вдова Бентли высказалась о деле об убийстве ее супруга.

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