Запытали до смерти: американца Бентли в Донецке убили четверо российских военных СК: к убийству военкора из США Бентли в ДНР причастны российские военные

СКР установил всех причастных к убийству американского добровольца и военкора Рассела Бентли, который весной этого года пропал в Донецке. По данным следователей, четверо российских военных пытали и избивали мужчину, а после того как он умер, подорвали его автомобиль и спрятали останки, чтобы скрыть преступление. Волонтер из США с 2014 года жил в ДНР, служил в батальоне «Восток» и получил российское гражданство.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве добровольца и военкора из США Рассела Бентли с позывным «Техас». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следственным комитетом России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Главным военным следственным управлением СК РФ окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ Виталия Вансяцкогo, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иoрданова», — отметили в СК.

Следствие выяснило, что 8 апреля в Донецке военнослужащие Агальцев, Вансяцкий и Иорданов применили к Расселу Бентли пытки и физическое насилие, из-за которых американский доброволец умер.

В тот же день Агальцев и Вансяцкий подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. 9 апреля военнослужащий Бажин из той же военной части по указанию Вансяцкогo спрятал останки американца, чтобы скрыть преступление.

«В зависимости от роли каждого oни обвиняются в совершении группой лиц действий, явнo выходящих за пределы их полномoчий, применении физического насилия и пытoк, повлекших по неосторожнoсти смерть потерпевшего, а также в укрывательстве oсобо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другoе место (ч. 5 ст. 286 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ, ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК РФ)», — говорится в публикации ведомства.

В СК добавили, что сейчас все обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. Вскоре оно будет передано для утверждения обвинений, после чего дело направят в суд.

Как лесоруб из Техаса стал ополченцем

Рассел Бентли родился в 1960 году Техасе. В 20 лет он записался в американскую армию и, по данным СМИ, служил военным инженером в Германии. После завершения службы Бентли работал лесорубом и официантом, а также продавал наркотики и выступал за их легализацию. За торговлю Рассела посадили на пять лет, но он сбежал до конца срока и скрывался восемь лет. В 2007 году его задержали и отправили досиживать срок в тюрьму с максимальным уровнем безопасности. Это усилило его радикальные по отношению к американским властям взгляды.

Бентли активно следил за происходящим во время революции на Украине в 2014 году и с симпатией отнесся к действиям российского президента Владимира Путина, когда Россия присоединила Крым.

В 2014-м американец приехал в Донбасс и вступил в ряды ополчения ДНР, участвовал в боях за донецкий аэропорт. После того, как боевые действия перешли в менее активную фазу, он вернулся к гражданской жизни — поселился в Донецке, женился на учительнице русского языке Людмиле, получил гражданство РФ и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Американец вел пророссийские блоги, в качестве журналиста сотрудничал с медиагруппой «Россия сегодня».

Бентли занимался гуманитарной помощью жителям Донбасса. В день своей пропажи, 8 апреля, по словам супруги, военкор поехал помогать людям после обстрела Петровского района Донецка, но перестал выходить на связь.

Машину Бентли обнаружили рядом со станцией техобслуживания (СТО). В автомобиле нашли разбитый телефон, кепку и очки, принадлежащие «Техасу». Людмила рассказала, что у СТО поговорила с мужчиной, который сообщил ей, что слышал, как кого-то скручивали. Супруга военкора также отметила, что среди погибших при обстреле ее муж не числился.

12 апреля «Русский час» объявил, что выплатит вознаграждение тем, кто обладает достоверной информацией о местонахождении Бентли, видел или смог заснять момент его задержания или похищения. В тот же день появилась информация, что американца «взяли люди в камуфляже, военной форме».

Предполагалось, что «Техаса» приняли за шпиона и отвезли к военным дознавателям.

15 апреля Людмила Бентли сообщила, что ее мужа жестко задержали рядом с Автобазой в Петровском районе Донецка и «продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады». Она заявила, что это «железная» информация, при этом раскрывать свой источник не стала.

Бентли искали почти две недели

На 11-й день с момента исчезновения Рассела Бентли стало известно, что он погиб. Об этом 19 апреля сообщил председатель Общественной палаты ЛНР Александр Кофман со ссылкой на супругу «Техаса» Людмилу Бентли.

«Людмила сообщила, что ее супруг Рассел Бентли «Техас» — убит», — написал Кофман.

О том, что Бентли погиб, также сообщили военкоры Александр Сладков и Роман Сапоньков.

«В Донецке кто-то из силовиков убил американца Рассела Бентли с позывным Техас. По части бардака и анархии новые республики порой напоминают Чечню начала нулевых. Каждый раз Донецк проезжаю с облегчением, что не встрял ни во что», — писал Сапоньков.

Смерть Бентли подтвердил и замглавы Росгвардии по ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (в 2014-м Рассел Бентли служил в подразделение «Суть времени» в составе «Востока»), призвав неназванное «военное ведомство» показать, что оно может «навести порядок в своем хозяйстве». Однако впоследствии Ходаковский удалил свой пост. В батальоне пояснили, что командир не может делать такие заявления, так как его должность «совсем не предусматривает того, чего не предусматривает».

В мае адвокат жены Бентли рассказал Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны», что уголовное дело по факту убийства расследуют сотрудники Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Из-за тайны следствия защитник сообщил только общую информацию. При этом подтвердил слова Людмилы Бентли, что к убийству «Техаса» причастны военные:

«Негодяи, которые совершили данное преступление, — я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать».