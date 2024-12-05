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В Донецке стартует суд по делу об убийстве журналиста Sputnik

Суд по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли начался в Донецке

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Нина Зотина/РИА Новости

Суд по делу об убийстве в Донецке журналиста Рассела Бентли (позывной «Техас»), работавшего на новостное агентство Sputnik, начался 5 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, соответствующее заседание пройдет в Донецком гарнизонном военном суде. Иные подробности пока не раскрываются.

Бентли родился в американском штате Техас в 1960 году. Почти всю жизнь мужчина работал в США в качестве лесоруба, но в 2014 году он приехал в Донецкую народную республику (ДНР) и вступил в ряды местного ополчения. Иностранец принимал участие в сражениях за аэропорт в Донецке, а после снижения активности боевых действий вернулся к гражданской жизни — получил российский паспорт и женился на учительнице Людмиле. Впоследствии американец начал работать в медиакомпании «Русский час» и сотрудничать с медиагруппой «Россия сегодня».

Как рассказали в Следственном комитете РФ, в апреле 2024 года несколько военных Вооруженных сил РФ подвергли журналиста пыткам и физическому насилию. В результате полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сотрудники надзорного органа установили, что в убийстве «Техаса» принимали участие российские бойцы Владислав Агальцев и Андрей Иoрданов. Им содействовали Виталий Вансяцкий и Владимир Бажин. Против них было заведено уголовное дело, и в октябре текущего года материалы направили в суд.

Ранее вдова Бентли высказалась о деле об убийстве ее супруга.

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