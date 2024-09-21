Вдова военкора Бентли высказалась о деле об убийстве ее супруга

Людмила Бентли, вдова американского добровольца и военного корреспондента Рассела Бентли (позывной «Техас») заявила, что она только начала знакомиться с материалами дела об убийстве ее мужа. Об этом сообщил телеканал RTVI.

Следственный комитет накануне сообщил, что завершил расследование уголовного дела об убийстве военкора. По данным следствия, четверо военных Вооруженных сил России пытали и избивали «Техаса», а после того, как он умер, подорвали его автомобиль и спрятали останки, чтобы скрыть преступление. Речь идет о военнослужащих Виталии Вансяцком, Владиславе Агальцеве, Владимире Бажине и Андрее Иoрданове.

«Под суд пойдут все четверо, [имена] которых объявил СК», — сказала Людмила Бентли.

Рассел Бентли родился в 1960 году в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. В 2014-м он приехал в Донбасс и вступил в ряды ополчения ДНР, участвовал в боях за донецкий аэропорт. После того, как боевые действия перешли в менее активную фазу, он вернулся к гражданской жизни — поселился в Донецке, женился на учительнице русского языка Людмиле, получил гражданство РФ и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Американец вел пророссийские блоги, в качестве журналиста сотрудничал с медиагруппой «Россия сегодня».

Ранее военкор рассказал, как погиб оператор БПЛА «Гудвин», отправленный на штурм из-за конфликта с командиром.