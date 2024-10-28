Дело об убийстве Бентли направили в суд

Уголовное дело об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли передано в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Дело будет рассмотрено в Донецком гарнизонном военном суде. Отмечается, что обвиняемые ознакомились с материалами уголовного дела.

Накануне Людмила Бентли, вдова Рассела Бентли, заявила, что она только начала знакомиться с материалами дела об убийстве ее мужа.

Рассел Бентли родился в 1960 году в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. В 2014-м он приехал в Донбасс и вступил в ряды ополчения ДНР, участвовал в боях за донецкий аэропорт. После того как боевые действия перешли в менее активную фазу, он вернулся к гражданской жизни — поселился в Донецке, женился на учительнице русского языка Людмиле, получил гражданство РФ и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Американец вел пророссийские блоги, в качестве журналиста сотрудничал с медиагруппой «Россия сегодня».

Ранее военкор Стешин прокомментировал убийство Рассела Бентли.