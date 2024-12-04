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Путин поручил снять барьеры для бизнеса

Путин: необходимо избавиться от избыточных барьеров для российского бизнеса

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству освободить российский бизнес от излишних административных преград. Об этом сообщает РИА Новости.

Он призвал в этой связи более четко определить приоритетные меры поддержки, которые предоставляются отраслям из федерального бюджета.

«Также необходимо продолжать доработку нормативной базы и устранять ненужные административные препятствия для ведения бизнеса», – заявил глава государства на форуме.

ВТБ «Россия зовет!» проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема — «Будущее капитала и капитал будущего». Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило поправки в закон, подразумевающие запрет бизнесу навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг.

До этого стало известно, что представители российского крупного бизнеса ожидают от президента России Владимира Путина назначения встречи до наступления 2025 года.

Ранее Решетников рассказал, как бизнес относится к действиям ЦБ по ключевой ставке.

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