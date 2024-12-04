Решетников рассказал, как бизнес относится к действиям ЦБ по ключевой ставке

Представители российского бизнеса очень серьезно относятся к действиям Центробанка по ключевой ставке, заявил министр экономического развития Максим Решетников на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам министра, в ведомстве видят на уровне компаний, что в настоящее время идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются.

«То есть бизнес считает, что период высоких ставок — это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году», — пояснил Решетников.

Ранее в среду Набиуллина заявила, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Тем не менее, по ее словам, в настоящее время решение не предопределено.

Накануне заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин сообщил, что Банк России не считает необходимым активнее проводить валютные интервенции для стабилизации курса рубля в ущерб повышению ключевой ставки в борьбе с инфляцией.

Ранее министр промышленности увидел позитив в ослаблении рубля.