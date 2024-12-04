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Бизнесу запретят навязывать автоматическое приобретение страховки

Мишустин: бизнесу запретят навязывать покупателям автоматические страховки

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило поправки в закон, подразумевающие запрет бизнесу навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым корректировкам, на получение дополнительных товаров или услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме. При этом у граждан сохранится право на отказ от их оплаты. Если же покупателя все-таки вынудили перечислить средства, люди могут потребовать от продавца вернуть потраченную сумму.

1 декабря сообщалось, что суд обязал компанию «Уральские авиалинии» более не включать в договор перевозки пассажиров автоматический пункт о предоставлении дополнительных платных услуг. Поводом для разбирательства стал иск управления Роспотребнадзора по Астраханской области, которое обратилось в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Истец сообщал о том, что при оформлении авиабилета покупателю автоматически подключались дополнительные платные опции в виде страхования, услуги «врач онлайн» и питания.

Ранее россиян предупредили, как компании чаще всего обманывают с ипотекой.

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