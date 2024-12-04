Стало известно, что представители крупного бизнеса хотят обсудить с Путиным

Представители российского крупного бизнеса ожидают от президента России Владимира Путина назначения встречи до наступления 2025 года, заявил глава РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) Александр Шохин в разговоре с агентством РИА Новости.

По его словам, одной из главных тем, которую предприниматели хотят обсудить, будет курс рубля.

В октябре Российский союз промышленников и предпринимателей сообщил о планах обратиться к правительству с просьбой внести изменения в Налоговый кодекс РФ для возможности признавать безнадежными долги иностранных контрагентов перед российскими компаниями, если их невозможно взыскать из-за санкций. По действующему законодательству, такие долги не считаются безнадежными. Это не позволяет компаниям уменьшить на их сумму налогооблагаемую базу.

На прошлой неделе российские власти разработали перечень рекомендаций для работодателей по поддержке сотрудников с семьями, в который входит свыше 60 вариантов оказания помощи.

Российским компаниям не хватает мигрантов после ужесточения законов.