Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что представители крупного бизнеса хотят обсудить с Путиным

Глава РСПП Шохин: крупный бизнес ждет встречи с Путиным до 2025 года

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Представители российского крупного бизнеса ожидают от президента России Владимира Путина назначения встречи до наступления 2025 года, заявил глава РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) Александр Шохин в разговоре с агентством РИА Новости.

По его словам, одной из главных тем, которую предприниматели хотят обсудить, будет курс рубля.

В октябре Российский союз промышленников и предпринимателей сообщил о планах обратиться к правительству с просьбой внести изменения в Налоговый кодекс РФ для возможности признавать безнадежными долги иностранных контрагентов перед российскими компаниями, если их невозможно взыскать из-за санкций. По действующему законодательству, такие долги не считаются безнадежными. Это не позволяет компаниям уменьшить на их сумму налогооблагаемую базу.

На прошлой неделе российские власти разработали перечень рекомендаций для работодателей по поддержке сотрудников с семьями, в который входит свыше 60 вариантов оказания помощи.

Российским компаниям не хватает мигрантов после ужесточения законов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами