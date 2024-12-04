Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Афганистан

МЧС России доставило в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Гуманитарная операция проводится по указанию российского лидера Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил пятую партию гуманитарной помощи населению Афганистана. Российские спасатели передали афганской стороне груз общей массой 28 тонн, в том числе продовольствие.

27 ноября сообщалось, что спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Это уже 32-я партия помощи от России. В общей сложности с октября 2023 года в регион доставлено 827 тонн.

24 ноября сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 тонны гумпомощи в Мьянму, в том числе медикаменты, предметы первой необходимости, передвижную электростанцию, генераторы и палатки.

Ранее мародеры разграбили грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа.