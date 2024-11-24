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Россия доставила свыше 30 тонн гуманитарного груза в Мьянму

Самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 тонны гумпомощи в Мьянму

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Телеграм-канал «МЧС России»

Военно-транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Мьянму, население которой пострадало от циклона. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Борт с грузом прилетел по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова, подчеркнули в ведомстве.

Специалисты МЧС передадут медикаменты, предметы первой необходимости, передвижную электростанцию, генераторы и палатки.

8 ноября глава министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что Россия стала одной из стран, которые предложили государству помощь в решении энергетического кризиса после урагана «Рафаэль». Также помощь предложили страны региона Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе Мексика, Колумбия, Боливия и Венесуэла.

Кроме того, в начале ноября самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Ливана. Спецборт привез более 19 тонн гуманитарного груза, в том числе предметы первой необходимости и медикаменты.

Ранее для вывезенных с Украины жителей Курской области подготовили гумпомощь.

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