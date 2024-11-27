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Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Спецборт МЧС РФ доставил 28 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Самолет Ил-76 МЧС России доставил жителям сектора Газа 28 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Жители палестинского анклава получили спальные принадлежности, предметы личной гигиены, продукты питания и технические средства реабилитации.

Самолет прибыл в Египет. Груз забрало Египетское общество Красного Полумесяца для дальнейшей транспортировки в Газу.

Это уже 32-я партия помощи от России. В общей сложности с октября 2023 года в регион доставлено 827 тонн.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее мародеры разграбили грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа.

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