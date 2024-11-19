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Мародеры разграбили грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа

В секторе Газа вооруженные мародеры разграбили колонну грузовиков с гумпомощью

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Tsafrir Abayov/AP

16 ноября вооруженные мародеры ограбили 109 грузовиков, перевозивших гуманитарную помощь через переход Керем Шалом в сектор Газа. Об этом сообщает Ближневосточное агентство ООН Unrwa.

Известно, что злоумышленники угнали 98 автомобилей. Они грозили водителям оружием, если те не оставят транспортные средства, некоторые шоферы получили травмы. ООН называет это крупнейшим нападением с начала войны в секторе Газа. Утверждается, что колонна с продовольствием должна была прибыть в Газу на следующий день, израильские военные настояли на изменении маршрута и отправлении груза раньше намеченного срока.

В организации подчеркнули, что такие нападения происходят из-за краха институтов власти, а также игнорирования израильскими властями обязательств по обеспечению доставки гуманитарной помощи. О самих нападавших пока ничего неизвестно. До этого в организации заявляли, что Газа постоянно сталкивается с риском голода, на севере сектора складывается особо тяжелая ситуация.

Ранее стало известно о разрушении автопрома Польши.

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