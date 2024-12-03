В сирийском Алеппо частично отключена связь

Интернет и сотовая связь частично перестали работать в сирийском Алеппо. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

«Все банки, компании по переводу денежных средств и обмену валюты закрыты», — добавила радиостанция.

2 декабря стало известно, что наступлением террористов на сирийский Алеппо управляли из двух оперативных штабов, расположенных на границе с Турцией.

2 декабря официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии.

В тот же день Россия поддержала запрос Сирии на срочное проведение 3 декабря открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой террористов на северо-западе страны.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.