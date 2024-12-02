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В Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии

Песков: Россия сформирует позицию по текущей ситуации в Сирии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия продолжит поддержку Сирии, сейчас Москва анализирует происходящую ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки», — сказал представитель Кремля.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее аналитик объяснил причину ослабления обороны Алеппо.

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