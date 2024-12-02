В Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии

Россия продолжит поддержку Сирии, сейчас Москва анализирует происходящую ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки», — сказал представитель Кремля.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее аналитик объяснил причину ослабления обороны Алеппо.