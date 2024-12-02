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Наступление террористов в Сирии управлялось из двух штабов на границе с Турцией

РИА Новости: наступление террористов на Алеппо управлялось из двух штабов

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Omar Albam/AP

Наступлением террористов на сирийский Алеппо управляли из двух оперативных штабов, расположенных на границе с Турцией. Об этом РИА Новости заявил близкий к спецслужбам Сирии источник.

По его словам, один координационный штаб находился в Идлибе, а второй — в Сармаде.

Собеседник агентства подчеркнул, что штабы управления операциями были впервые напрямую организованы группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). В их деятельности приняла активное участие и »Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России). Эта организация привлекла значительное количество узбекских наемников, сыгравших важную роль в координации действий в штабах с украинцами.

2 декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии.

В тот же день Россия поддержала запрос Сирии на срочное проведение 3 декабря открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой террористов на северо-западе страны.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.

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