Наступлением террористов на сирийский Алеппо управляли из двух оперативных штабов, расположенных на границе с Турцией. Об этом РИА Новости заявил близкий к спецслужбам Сирии источник.

По его словам, один координационный штаб находился в Идлибе, а второй — в Сармаде.

Собеседник агентства подчеркнул, что штабы управления операциями были впервые напрямую организованы группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). В их деятельности приняла активное участие и »Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России). Эта организация привлекла значительное количество узбекских наемников, сыгравших важную роль в координации действий в штабах с украинцами.

2 декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер отказался напрямую ответить на вопрос журналистов о том, поддерживают ли США наступление боевиков в Сирии.

В тот же день Россия поддержала запрос Сирии на срочное проведение 3 декабря открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой террористов на северо-западе страны.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.