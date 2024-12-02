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Россия поддержала срочное заседание Совбеза ООН по Сирии

РФ поддержала запрос на проведение 3 декабря срочного заседания СБ ООН по Сирии

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Mike Segar/Reuters

Россия поддержала запрос Сирии на срочное проведение 3 декабря открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой террористов на северо-западе страны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, его слова приводит ТАСС.

«Мы, китайцы и африканцы этот запрос поддержали. Заседание намечено американским председательством на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) 3 декабря», — сказал Полянский.

В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к незамедлительному прекращению боевых действий на северо-западе Сирии и возвращению к переговорам под эгидой Всемирной организации. Он напомнил всем сторонам об их обязательствах в соответствии с международным правом, включая гуманитарное.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.

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