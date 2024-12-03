В Тбилиси задержали протестующего, который бросил в спецназ коктейль Молотова

В Грузии задержали мужчину, который в ходе антиправительственного митинга у здания парламента страны в Тбилиси бросил в спецназ коктейль Молотова. Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

По версии следствия, нападение случилось 1 декабря на проспекте Руставели. В результате атаки водометный автомобиль, находящийся на балансе министерства, был поврежден.

По уголовным статьям о нападении на полицейских и повреждении имущества в ходе акций протеста задержаны пять человек, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что протестующие в Тбилиси применили коктейли Молотова в столкновениях с полицией. Огонь охватил одного из правоохранителей, его удалось спасти.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией.