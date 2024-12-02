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Протестующие в Грузии бросили в полицейского коктейль Молотова

В Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова

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Irakli Gedenidze/Reuters

В Тбилиси во время протестов огонь охватил одного из правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Протестующие применили коктейли Молотова в столкновениях с полицией.

«Загорелся полицейский. Его успели быстро потушить», — говорится в сообщении.

До этого в социальных сетях появились видео из Тбилиси, на которых видно, как ребенок бросает бутылку в сторону силовиков. Кадры опубликовал в Telegram-канале «РЕН ТВ». Позже министерство внутренних дел Грузии призвало родителей убрать детей с митинга в Тбилиси.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее государства Прибалтики пообещали ввести санкции против организаторов подавления протестов в Грузии.

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