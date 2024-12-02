Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией в связи с ситуацией в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, конечно. Никаких переговоров», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу Кобахидзе заявил, что подаст в суд для признания оппозиционных партий неконституционными.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов».

Ранее стало известно, сколько человек были госпитализированы после митинга в Тбилиси.