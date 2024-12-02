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В Рыбинске произошел пожар в колонии

РИА: пожар в колонии в Рыбинске локализовали на площади 1 тыс. кв метров

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В городе Рыбинске Ярославской области произошел пожар в исправительной колонии №2, огонь локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его данным, возгорание началось с крыши здания.

Информации о пострадавших нет. Источник агентства заявил, что заключенных переместили в другой корпус колонии. На месте работают сотрудники МЧС.

1 декабря крупный пожар произошел в промзоне в Екатеринбурге в цехе с полистиролом. В тушении огня участвовали 95 пожарных, 35 единиц техники и пожарный поезд. Из промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, один — пострадал. Спустя почти два часа после начала пожара обрушилась кровля цеха на 400 кв. м. Спустя три часа открытое горение ликвидировали.

Ранее задымление произошло в симферопольском общежитии.

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