В Рыбинске произошел пожар в колонии

В городе Рыбинске Ярославской области произошел пожар в исправительной колонии №2, огонь локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его данным, возгорание началось с крыши здания.

Информации о пострадавших нет. Источник агентства заявил, что заключенных переместили в другой корпус колонии. На месте работают сотрудники МЧС.

1 декабря крупный пожар произошел в промзоне в Екатеринбурге в цехе с полистиролом. В тушении огня участвовали 95 пожарных, 35 единиц техники и пожарный поезд. Из промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, один — пострадал. Спустя почти два часа после начала пожара обрушилась кровля цеха на 400 кв. м. Спустя три часа открытое горение ликвидировали.

Ранее задымление произошло в симферопольском общежитии.