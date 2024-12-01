В симферопольском общежитии произошло задымление

В Симферополе в студенческом общежитии произошло задымление из-за пригорания пищи на плите, однако проживающие были эвакуированы без пострадавших. Об этом сообщили в крымском управлении МЧС России.

В сообщении пояснялось, что в 21:20 поступил сигнал о задымлении в общежитии автотранспортного техникума, и на место немедленно направили силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара. По прибытии на место спасатели провели разведку и организовали эвакуацию.

1 декабря крупный пожар произошел в промзоне в Екатеринбурге, на место выехали пожарные службы. Очевидцы заметили столб черного плотного дыма рядом с международным аэропортом Кольцово. К месту пожара прибыли не менее четырех машин МЧС. В ведомстве порталу рассказали, что в промзоне загорелся цех по производству полистирола. Спустя три часа открытое горение ликвидировали.

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