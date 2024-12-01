В Екатеринбурге спустя три часа ликвидировали открытое горение на производстве полистирола

В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение в цехе с полистиролом. Об этом пишет МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, это произошло спустя примерно три часа после начала возгорания.

О крупном пожаре в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в Екатеринбурге МЧС сообщило в 12:28. Через шесть минут площадь возгорания увеличилась с 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В тушении огня участвовали в общей сложности 95 пожарных, 35 единиц техники и пожарный поезд. Из промзоны в месте возгорания самостоятельно эвакуировались 70 человек, один человек пострадал. Спустя почти два часа после начала пожара обрушилась кровля цеха на 400 кв. м. Локализовать возгорание получилось к 14:55.

Ранее жительница Екатеринбурга рассказала «Газете.Ru» о пожаре в цехе.