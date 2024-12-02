В ДНР заявили о почти полном уничтожении промышленности из-за военного конфликта

Министр угля и энергетики ДНР Денис Епифанов заявил о почти полном уничтожении промышленности Донбасса из-за военного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Традиционно Донбасс — это уголь, это шахтеры, богатая промышленность, основа которой — угледобыча. 10 лет беспрерывной войны практически полностью уничтожили региональную экономику, включая углепром», — сказал Епифанов в беседе с агентством.

30 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что шахты на освобождаемых территориях в республике находятся в плачевном состоянии. По его словам, плохое состояние шахт касается как угледарских, так и других шахт, находящихся на освобожденных территориях.

14 июня сообщалось, что власти Донецкой и Луганской народных республик с начала 2024 года передали в аренду российским компаниям 15 угольных шахт. Арендаторы обещают инвестировать в эти объекты более 65 млрд рублей.

До начала военного конфликта в 2014 году в республиках Донбасса действовали 95 шахт. В 2023 году бывший министр энергетики России Николай Шульгинов заявлял, что всего в регионе находится 114 шахт, часть из которых законсервированы или скоро будут ликвидированы. Тогда же чиновник анонсировал, что в этих регионах должно остаться 15 шахт.

Ранее сообщалось, что главные покупатели российского угля стали отказываться от закупок.