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Пушилин оценил состояние шахт на освобождаемых территориях в ДНР

Пушилин: шахты на освобождаемых территориях ДНР находятся в плачевном состоянии

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Александр Сухов/РИА Новости

Шахты на освобождаемых территориях в Донецкой народной республике находятся в плачевном состоянии. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин во время съезда донецкой региональной общественной организации «Молодая республика», передает РИА Новости.

«Шахты на освобождаемых территориях находятся в плачевном состоянии. Оценку дадут чуть позже специалисты, но ситуация крайне сложная», — заявил он.

По словам Пушилина, плохое состояние шахт касается как угледарских, так и других шахт, находящихся на освобожденных территориях.

До этого глава Донецкой народной республики посетил взятый под контроль российских войск Угледар и оценил разрушения в городе как очень серьезные. По его словам, «целого здания найти практически невозможно».

Пушилин также рассказал, что люди в городе уже два года живут в подвалах, поскольку ни одного целого дома не осталось.

Ранее более 400 горняков из шахты «Шахтерская-Глубокая» в ДНР ушли на СВО.

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