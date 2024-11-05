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Главные покупатели российского угля стали отказываться от закупок

«Ведомости»: Китай, Индия и Турция резко сократили закупки российского угля

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Крупнейшие покупатели российского угля — Китай, Индия и Турция — в этом году резко сократили закупки энергоносителя. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго.

По итогам января — сентября КНР приобрела 53,7 млн тонн российского угля. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года импорт просел на 9,5%. В то же время Индия снизила закупки на 23% год к году, до 20,1 млн тонн, а Турция — на 35%, до 15,3 млн тонн.

Существенное сокращение экспорта российского угля фиксируется и по другим направлениям. Так, поставки в ОАЭ упали на 20%, до 3,1 млн тонн. Южная Корея по результатам трех кварталов сократила закупки в 1,6 раза, до 5 млн тонн. Отгрузки угля из РФ в Японию за период рухнули в 9,3 раза и составили 385, 6 тыс. тонн.

Всего за девять месяцев Россия направила на внешний рынок порядка 147 млн тонн угля. Значение на 10% уступает прошлогоднему.

Ранее российским угольщикам предрекли новые потери из-за снижения цен на энергоноситель в Азии.

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