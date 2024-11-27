Землетрясение произошло у северных Курил

У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Это следует из информации на интерактивной карте Геологической службы США.

Подземные толчки зарегистрировали в 154 километрах к юго-западу от Северо-Курильска в среду в 0:01 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 56,6 км.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября на японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как «Галапагосы Дальнего Востока», произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг находился на глубине 10 километров. Наибольшая сейсмическая интенсивность в три балла была зафиксирована в городе Амами. При ней в стенах зданий могут образовываться трещины, возможно падение дымовых труб.

В тот же день сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5 у восточного побережья Камчатки. Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 47,6 километра. Интенсивность подземных толчков, которая ощущалась в Петропавловске-Камчатском, составила три балла.

Ранее «рыбу Судного дня», которая предвещает землетрясения, выбросило на берег в США.