Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На «Галапагосах Дальнего Востока» произошло землетрясение

У южного побережья Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6

close
Uwe Anspach/Global Look Press

На японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как «Галапагосы Дальнего Востока», произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление.

По его данным, очаг находился на глубине 10 км. Наибольшая сейсмическая интенсивность в три балла была зафиксирована в городе Амами. При ней в стенах зданий могут образовываться трещины, возможно падение дымовых труб.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне в нескольких населенных пунктах Иркутской области зафиксировали землетрясение интенсивностью до трех баллов. Утром в Слюдянском районе Приангарья, в 32 километрах от населенного пункта Выдрино в Бурятии, зафиксировали землетрясение, его интенсивность в эпицентре составила 5,3 балла. Кроме того, подземные толчки ощутили в городах Байкальск, Иркутск, Слюдянка и Шелехов. Их интенсивность достигала 2-3 баллов.

Ранее отдыхавшая с дочерью Катя Лель пережила землетрясение в Египте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами