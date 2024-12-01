Журналист Пивоваров рассказал, почему его и команду задержали в Узбекистане

Российский журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказал RTVI подробности о своем задержании в Узбекистане.

По его словам, в узбекскую полицию поступило заявление о том, что по улицам ходят «какие-то люди с камерами». После этого журналиста и его команду задержали правоохранители. Пивоваров отметил, что полицейские общались с ними корректно и вежливо и интересовались тем, откуда представители прессы и что снимают.

«Все было не очень быстро, но корректно, претензий у меня ни к кому нет», — сказал Пивоваров.

RTVI добавил, что сейчас отпущенные на свободу журналисты направляются в Ташкент.

28 ноября Пивоваров рассказывал, что скоро на его YouTube-канале выйдет репортаж из Узбекистана. Вечером 1 декабря интернет-издание Hook Report написало, что на команду Пивоварова написали заявление. В отделе полиции правоохранители якобы настаивают на проверке содержимого смартфонов журналистов и отказываются называть причины их задержания. Самого Пивоварова держали в отдельном кабинете.

Посольство РФ связалось с министерством иностранных дел Узбекистана для выяснения всех обстоятельств задержания россиян и выразило готовность оказать им необходимую поддержку. Вскоре Hook Report сообщило, что журналистов отпустили, при этом у них изъяли весь отснятый материал о регионе Каракалпакстан на западе республики.

Ранее в Узбекистане объяснили, что задержанный с командой Пивоваров нарушил закон.