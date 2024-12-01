Посольство РФ отреагировало на задержание журналиста Пивоварова в Узбекистане

Посольство РФ связалось с министерством иностранных дел Узбекистана для выяснения всех обстоятельств задержания российского журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом) и его съемочной группы. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

«В случае необходимости, окажем российским гражданам необходимую поддержку», — отмечается в сообщении.

1 декабря узбекское издание Hook сообщило, что в Узбекистане правоохранители задержали Пивоварова и членов его съемочной группы. По данным издания, журналисты были задержаны в Нукусе после того, как на команду Пивоварова написали заявление. Отмечалось, что россияне находятся в ГУВД Нукуса, при этом Пивоварова держат в отдельном кабинете. Полицейские настаивают на проверке содержимого смартфонов и отказываются называть причины задержания.

28 ноября журналист сообщил, что скоро на его YouTube-канале выйдет репортаж из Узбекистана.

В конце июня Таганский суд Москвы признал Пивоварова виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Ранее Пивоваров уволил часть команды проекта «Редакция» из-за закона о рекламе.