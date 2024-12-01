В Узбекистане отпустили журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом), членов его съемочной группы и журналистку Фериде Махсетову из ГУВД города Нукуса. Об этом сообщает Telegram-канал местного издания Hook.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов изъяли весь отснятый материал о регионе Каракалпакстан на западе страны.

В настоящее время журналисты направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент.

1 декабря Hook сообщило, что в Узбекистане правоохранительные органы задержали Пивоварова и членов его съемочной группы. По данным издания, журналисты были задержаны в Нукусе после того, как на команду Пивоварова написали заявление. Отмечалось, что россияне находятся в ГУВД Нукуса, при этом Пивоварова держат в отдельном кабинете. Полицейские настаивали на проверке содержимого смартфонов и отказываются называть причины задержания. Посольство РФ связалось с министерством иностранных дел Узбекистана для выяснения обстоятельств задержания Пивоварова. Сам журналист 28 ноября говорил, что скоро на его YouTube-канале выйдет репортаж из Узбекистана.

Ранее Пивоваров уволил часть команды проекта «Редакция» из-за закона о рекламе.