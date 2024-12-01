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Российского журналиста Пивоварова задержали в Узбекистане

Журналиста Пивоварова вместе со съемочной группой задержали в Узбекистане

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Узбекистане правоохранители задержали российского журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом) и членов его съемочной группы. Об этом сообщает Hook.

По его данным, журналисты были задержаны в Нукусе после того, как на команду Пивоварова написали заявление. В настоящее время задержанные находятся в ГУВД Нукуса. Полицейские настаивают на проверке содержимого смартфонов и отказываются называть причины задержания, пишет издание. Отмечается, что Пивоварова держат в отдельном кабинете.

28 ноября журналист сообщил, что скоро на его YouTube-канале выйдет репортаж из Узбекистана.

В конце июня Таганский суд Москвы признал Пивоварова виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

В марте Пивоваров объявил об увольнении значительной части команды своего проекта «Редакция». Причиной стал новый закон о запрете рекламы у иноагентов.

Ранее читинскую журналистку осудили на четыре года колонии.

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