В Узбекистане объяснили, что задержанный с командой Пивоваров нарушил закон

Российский журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) и члены его съемочной группы работали на территории Узбекистана без аккредитации МИД. Об этом сообщает территориальное управление агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану в Telegram-канале.

По данным ведомства, в городе Нукус российских журналистов задержали вместе с узбекским коллегой.

«Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства», — говорится в посте.

В заявлении уточняется, что сейчас задержанные находятся в управлении внутренних дел города, где устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Интернет-издание Hook Report до этого сообщало, что на команду Пивоварова написали заявление. В отделе полиции правоохранители якобы настаивают на проверке содержимого смартфонов и отказываются называть причины задержания. При этом Пивоварова держат в отдельном кабинете. 28 ноября журналист рассказывал, что скоро на его YouTube-канале выйдет репортаж из Узбекистана.

Посольство России связалось с министерством иностранных дел Узбекистана для выяснения всех обстоятельств задержания журналистов и выразило готовность оказать им необходимую поддержку.

Ранее Пивоваров уволил часть команды проекта «Редакция» из-за закона о рекламе.