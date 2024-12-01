В Грузии возобновились акции протеста

Сторонники грузинской оппозиции снова собрались на акцию протеста у здания парламента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Радикально настроенные протестующие начали атаковать металлическое ограждение здания и перекидывать через него петарды.

В толпе видны флаги Грузии, Евросоюза и Германии. Сотрудники полиции перекрыли одну из боковых улиц около здания парламента. Столкновений между ними и митингующими на текущий момент нет.

1 декабря спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что протестующие повредили 48 комнат здания законодательного органа республики. Он отметил, что после публикаций СМИ может сложиться впечатление, что демонстранты не проникли в парламент и только оставили надписи краской, однако 30 ноября были повреждены рабочие комнаты, а со стороны улицы Чичинадзе и проспекта Руставели почти не осталось целых окон.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в ЕС пригрозили Грузии санкциями за действия против протестующих.