Грузия заморозила переговоры о Евросоюзе. В Тбилиси полиция применила водомет для разгона несогласных В Грузии вспыхнули протесты после заморозки переговоров о вступлении в Евросоюз

В Тбилиси со вчерашнего дня продолжаются протесты против решения властей Грузии о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, пострадали участники акции, журналисты и полицейские. Оппозиция обещает продолжать борьбу, а Европарламент выступил с критикой в адрес правительства Грузии.

В ночь на 29 ноября грузинская полиция применила спецсредства против участников массовых протестов в центре Тбилиси, которые недовольны решением властей о заморозке переговоров о вступлении в Евросоюз. Для разгона демонстрантов использовались водометы и слезоточивый газ, на место прибыла спецтехника. По данным МВД Грузии, в столкновениях пострадали трое полицейских. Пострадавшие также есть среди журналистов, включая оператора грузинского «Первого канала».

Протесты в столице вспыхнули днем в четверг, 28 ноября. Люди начали собираться у штаб-квартиры правящей партии «Грузинская мечта», после чего переместились на проспект Руставели, к зданию парламента. К вечеру там начались столкновения с полицией.

Полиция призвала протестующих разойтись добровольно, однако участники акции начали бросать различные предметы и поджигать мусорные баки, что усилило противостояние.

МВД заявило, что протест вышел за рамки закона о демонстрациях, что стало причиной жестких действий сотрудников правоохранительных органов.

Лидеры оппозиционных партий, включая «Единство — Национальное движение» и «Сильную Грузию», заявили о намерении продолжать протесты, несмотря на силовые действия правоохранительных органов. Они объявили о создании координационного штаба для организации дальнейших действий. С 29 ноября они пообещали информировать граждан о новой стратегии и плане протестной кампании.

Акция в Тбилиси проходит на фоне недовольства решением властей о заморозке переговоров с Евросоюзом до 2028 года, что вызвало резонанс в обществе и новый виток политической напряженности в стране.

Стать членом Евросоюза к 2030 году

Грузия до конца 2028 года не будет вести переговоры о вступлении в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер Ираклий Кобахидзе:

«Мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов, предоставляемых Европейским союзом».

При этом он подчеркнул, что власти по-прежнему стремятся к членству в ЕС, наметив 2030 год как ориентир для достижения этой цели. По словам Кобахидзе, долг грузинского правительства перед историей и предками — сделать страну частью европейской семьи.

«Все успехи на пути евроинтеграции были достигнуты в условиях нашего руководства. К 2030 году у нас амбициозная цель — стать членом ЕС», — сказал Кобахидзе.

Однако, добавил он, грузинский народ не приемлет попыток некоторых европейских политиков и бюрократов «представить отношения Тбилиси и Брюсселя как односторонний процесс».

Кобахидзе также раскритиковал Европарламент, который, по его словам, превратился в «инструмент шантажа».

Он напомнил, как в 2021 году за несколько недель до выборов ЕС обсуждал аннулирование кредита Грузии в €75 млн, что, по мнению премьера, было направлено на оказание нелегитимного влияния на избирательный процесс.

Премьер Грузии добавил, что технически на вступление в ЕС потребуется около двух лет с момента начала переговоров, но до 2030 года расширение союза не планируется. Это, как заявил Кобахидзе, подчеркивает искусственность давления, которое некоторые европейские политики оказывают на Грузию.

«Война против собственного народа»

Оппозиция обвинила власти в предательстве национальных интересов. Президент страны Саломе Зурабишвили также выступила с резкой критикой. Она заявила, что власти «объявили войну собственному народу, его прошлому и будущему».

ЕС пока не дал официального ответа на заявления Тбилиси, но представитель блока отметил, что шаг грузинского правительства вызывает «глубокую обеспокоенность». В четверг депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли очередную резолюцию по ситуации в Грузии, в которой призвали к непризнанию результатов парламентских выборов, к проведению повторных выборов, а также призвали Европейский союз к санкциям против грузинских политиков.

Евросоюз неоднократно выражал обеспокоенность авторитарными, на его взгляд, мерами грузинских властей, включая законы, ограничивающие права ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и вводящие статус «иностранного агента». Эти инициативы оппозиция Грузии называет «российскими» за сходство с аналогичными законами в РФ .

Октябрьские парламентские выборы только обострили ситуацию. Оппозиция назвала результаты сфальсифицированными и отказалась их признавать. По официальным данным, «Грузинская мечта» получила 54% голосов, но западные наблюдатели призвали провести расследование нарушений. Россия предпочитает не вмешиваться «во внутренние дела соседнего государства».

Грузия долгое время считалась одной из самых проевропейских стран на постсоветском пространстве. В декабре 2023 года Брюссель предоставил ей статус кандидата на вступление в ЕС. Однако последние законодательные инициативы, включая закон об «иностранных агентах» и запрет ЛГБТ-пропаганды, стали причиной резкой критики Евросоюза, который называет их авторитарными и вдохновленными российской моделью. По мнению наблюдателей, действия властей направлены на укрепление внутреннего контроля и ослабление влияния ЕС, что в долгосрочной перспективе может отдалить Грузию от евроинтеграции.