«Я остаюсь»: президент Грузии отказалась уйти в отставку после истечения мандата

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 16 декабря, объявила, что не намерена покидать свою должность.
«Легитимного парламента нет, следовательно, нелегитимный парламент не может избрать нового президента; следовательно, не может быть инаугурации, и мой мандат продолжается до тех пор, пока не будет законно избранного парламента, который законно выберет того, кто должен меня заменить. Я с вами и буду с вами», — сказала она (цитата по Interpressnews).
Грузинский парламент (его не признают ни Зурабишвили, ни оппозиция) назначил выборы президента на 14 декабря. Впервые в этом году главу Грузии будет выбирать коллегия из 300 выборщиков (в том числе все 150 депутатов парламента), а не граждане.
От правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выдвинули бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Оппозиция называет его «выдающимся антизападником». Оппозиция пока своего кандидата не представила. Избранный президент может вступить в должность 29 декабря.
Третий день протестов
30 ноября десятки тысяч протестующих вновь заняли проспект Руставели в Тбилиси, где находится здание парламента. Движение по улице перекрыто. До этого митингующие собрались у здания государственной телерадиокомпании Грузии, потребовав правдиво освещать акции протеста.
Вскоре после начала акции Служба государственной безопасности Грузии напомнила, что проводит расследование по делу о «попытке насильственного свержения власти» и попросила протестующих «быть осторожными». Силовые ведомства страны призвали протестующих к мирным акциям, однако в столкновениях с полицией уже пострадали десятки людей с обеих сторон.
Вечером 30 ноября МВД Грузии сообщило, что активисты разбили камнями окна в здании парламента.
«С целью информирования общества хотим заявить, что действия части людей, находящихся на акции, сразу же после начала митинга стали насильственными. В частности, участники акции повредили ограждения законодательного органа, а также камнями и другими предметами разбили десятки оконных стекол на фасаде парламента», — говорится в сообщении.
Некоторые участники принесли на митинг пиротехнику и тяжелые предметы. Корреспондент ТАСС сообщил, что митингующие строят баррикады из жестяных листов и скамеек, чтобы противостоять силовикам.
Около 23:00 мск ТАСС сообщил, что протестующие устроили пожар в здании парламента, но его удалось потушить. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за петард и фейерверков, которыми пользуются митингующие.
У входа в парламент сожгли чучело основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
РИА Новости пишет, что участники акции забрались на стену и забросали внутренний двор парламента петардами. В то же время другие протестующие бьют по металлическому ограждению, которое не дает им пробраться внутрь. Некоторые люди бросали петарды и в полицейских. По данным агентства, спецназ начал применять водомет для вытеснения митингующих у бокового входа в парламент.
Свыше сотни задержанных
По данным «Имеди», во время протестов в Тбилиси грузинская полиция задержала десять иностранцев за нападения на силовиков. По предварительным данным, в группе было восемь россиян, один белорус и один американец.
«И это очень интересный вопрос. Вообще, будь то граждане России, Украины или других стран, что они делают сегодня в Тбилиси, что они делают на площади Руставели, и почему эти люди в эти дни непосредственно участвуют в актах насилия?» — сказал председатель парламентского комитета по вопросам прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили.
По данным грузинского МВД, за 28 и 29 ноября задержали 107 человек. Замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе во время брифинга сообщил, что за время протестов пострадали 42 сотрудника полиции, у них тяжелые травмы, в том числе ожоги и переломы. При этом ведомство не уточняет, сколько пострадавших среди протестующих.
Чем недовольны граждане
Массовые протесты в Тбилиси начались 28 ноября. Поводом стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.
По его словам, причинами такого решения стали «постоянный шантаж» со стороны европейцев по поводу начала диалога о вступлении в ЕС, требования отменить несколько принятых парламентом законов и призывы ввести санкции против грузинских властей. Кобахидзе считает, что протесты спровоцировали «европейские политики и бюрократы, которым не удалось добиться «украинизации» Грузии».
США осудили решение правящей партии заморозить переговоры о вступлении в ЕС. 30 ноября Госдепартамент объявил о приостановке стратегического сотрудничества с Грузией.
«Различные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией», — объяснили в ведомстве.
Президент Грузии назвала действия США трагическим результатом политики правления «Грузинской мечты».
«Приостановка стратегического партнерства США и Грузии является трагическим результатом антидемократичной, антизападной, антиевропейской и антигрузинской политики «Грузинской мечты». Сейчас яснее, чем когда-либо, что курс, который они проводят, ведет только в одном направлении — в сторону России», — написала она в соцсети X.
После решения властей отложить переговоры о вступлении республики в ЕС посол Грузии в США Давид Залкалиани решил подать в отставку. Об уходе со своих постов до этого сообщили грузинские послы в Болгарии, Нидерландах Отар Бердзенишвили и Давид Соломония, а также исполняющий обязанности посла в Италии Ираклий Векуа.