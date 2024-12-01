В Тбилиси демонстранты повредили 48 комнат парламента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге сообщил, что протестующие повредили 48 комнат здания законодательного органа республики.

Он отметил, что после публикаций СМИ может сложиться впечатление, что демонстранты не проникли в парламент и только оставили надписи краской, однако вчера были повреждены рабочие комнаты, а со стороны улицы Чичинадзе и проспекта Руставели почти не осталось целых окон.

«Повреждена различная офисная техника. Сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, уничтожены агрегаты отопления и охлаждения центрального корпуса парламента, повреждены складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра, полностью уничтожен кафетерий парламента, окна которого выходили на улицу Чичинадзе», — рассказал спикер.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее премьер Грузии допустил, что задержанные на митинге россияне могут быть иностранными инструкторами.