В ЕС пригрозили Грузии санкциями за действия против протестующих

Новая глава евродипломатии Кая Каллас допустила санкции ЕС в отношении Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа от евроинтеграции, передает ANSA.

По словам дипломата, страны Европы поддерживают грузинский народ. Каллас назвала неприемлемым применение насилия против митингующих и сообщила, что членам Евросоюза были предложены разные варианты реакции на происходящее в республике, в том числе санкции, но ЕС нужно прийти к соглашению.

«Нам нужно обсудить, как действовать дальше, потому что ясно, что правительство Грузии не уважает волю народа, когда дело касается европейского будущего. И я думаю, что мы не должны этого допускать», — заключила Каллас.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее премьер Грузии допустил, что задержанные на митинге россияне могут быть иностранными инструкторами.