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Сгоревший в Анталье Superjet до сих пор находится в турецком аэропорту

Появилось видео со сгоревшим в Анталье самолетом Superjet авиакомпании «Азимут»

Сгоревший в Анталье самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) до сих пор находится в турецком аэропорту. Видео с ним опубликовал турецкий журналист Салим Узун в соцсети X.

Судя по кадрам, воздушное судно по-прежнему стоит на изолированной стоянке. Видно, что у судна обуглены задняя часть с хвостом и шасси.

Таким образом, самолет не увозили с территории аэропорта с момента пожара, произошедшего 24 ноября.

В тот день самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи в Анталью, загорелся после посадки в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажирам удалось выбраться из салона, никто не пострадал.

По словам исполнительного директора «Азимута» Эдуарда Теплицкого, ЧП произошло из-за того, что топливо, вытекшее на бетон, загорелось в результате деформации топливного бака.

Инцидент также прокомментировали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу при посадке.

Ранее появились предварительные итоги расследования пожара у SSJ-100 в Анталье.

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