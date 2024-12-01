Сгоревший в Анталье Superjet до сих пор находится в турецком аэропорту

Сгоревший в Анталье самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) до сих пор находится в турецком аэропорту. Видео с ним опубликовал турецкий журналист Салим Узун в соцсети X.

Судя по кадрам, воздушное судно по-прежнему стоит на изолированной стоянке. Видно, что у судна обуглены задняя часть с хвостом и шасси.

Таким образом, самолет не увозили с территории аэропорта с момента пожара, произошедшего 24 ноября.

В тот день самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи в Анталью, загорелся после посадки в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажирам удалось выбраться из салона, никто не пострадал.

По словам исполнительного директора «Азимута» Эдуарда Теплицкого, ЧП произошло из-за того, что топливо, вытекшее на бетон, загорелось в результате деформации топливного бака.

Инцидент также прокомментировали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу при посадке.

Ранее появились предварительные итоги расследования пожара у SSJ-100 в Анталье.