Компания «Азимут» прокомментировала причины возгорания у самолета в Анталье

Чрезвычайное происшествие в аэропорту Антальи произошло из-за того, что топливо, вытекшее на бетон, загорелось в результате деформации топливного бака. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий.

По его словам, сам самолет не горел, а пламя возникло лишь на поверхности бетона из-за утечки топлива, вызванной грубой посадкой. Теплицкий отметил, что до начала работы комиссии по расследованию нельзя точно сказать, что именно стало причиной деформации баков, так как повреждения пока не исследовались.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в «Ростехе» призвали не демонизировать Superjet.