Российский самолет загорелся при посадке в Турции

Пожар произошел в самолете российской авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщает портал Airporthaber.

По его информации, у самолета Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс Сочи — Анталья, загорелся двигатель. Пожарные расчеты прибыли на место и начали борьбу с огнем. Взлетно-посадочная полоса, на которую сел борт, была закрыта.

Как пишет Airporthaber, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

4 ноября самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вынужден был вернуться и совершить экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за подозрения на пожар в багажном отсеке.

3 ноября самолет «Авиастар-ТУ» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Красноярске. Инцидент случился ночью, когда экипаж грузового самолета прибыл из Внуково в аэропорт Емельяново.

Ранее самолет, летевший из Анадыря в Москву, совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.