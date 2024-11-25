ОАК назвала предварительную причину возгорания самолета SSJ-100 в Анталье

Причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 «Азимута» в Анталье мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом РИА Новости сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По предварительным данным, отказов систем самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в преддверии посадки в аэропорту Антальи зафиксировано не было, отметили в ОАК.

Там добавили, что производитель лайнера готов оказать всю необходимую помощь в расследовании причин инцидента.

О возгорании на борту стало известно вечером 24 ноября. Самолет авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Сочи в Анталью, он загорелся после приземления в турецком аэропорту. Известно, что посадка судна проходила в сложных погодных условиях. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Ранее появилось видео, снятое за несколько секунд до возгорания российского самолета в Турции.