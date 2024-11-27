Появились предварительные итоги расследования пожара у SSJ-100 в Анталье

Авиакомпания «Азимут» подвела предварительные итоги расследования возгорания, случившегося после посадки рейса А45051 Сочи – Анталья в турецком аэропорту 24 ноября. Их опубликовал Telegram-канал компании.

В сообщении говорится, что 24 ноября полет и посадка рейса осуществлялись в штатном режиме. Тем не менее приземление получилось жестким из-за «непрогнозируемого сдвига ветра». После этого экипаж самолета заметил задымление по левому борту, и произошла эвакуация пассажиров и персонала.

Уточняется, что пожар произошел на взлетно-посадочной полосе рядом с самолетом: горела лужа из топлива, вытекшего из поврежденного топливного бака. При этом подчеркивается, что до самого воздушного судна огонь добраться не успел, а через несколько минут его потушили.

В настоящее время «Азимут» сотрудничает с властями Турции в расследовании инцидента и планирует выплатить пассажирам рейса по 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

ЧП с самолетом произошло вечером 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате произошедшего никто из них не пострадал.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявляли, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании не будут приостанавливать полеты SSJ-100.