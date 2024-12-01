Башар Асад пообещал избавить Сирию от терроризма

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в том, что его страна одержит победу над терроризмом, вне зависимости от того, кто поддерживает или финансирует эту угрозу. Данное заявление Асад сделал во время телефонной беседы с временно исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гумбой, пишет ТАСС.

«Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — отметил глава государства.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

В ходе него сирийские боевики впервые с 2016 года захватили центр Алеппо — второго по величине города страны. Террористы не встретили почти никакого сопротивления: армия Сирии вывела войска, чтобы подготовиться к контрудару. В городе не работают госучреждения, боевики освобождают тюрьмы, сносят памятники и фотографируются в интерьерах особняков.

Асад заявил, что Сирия продолжит защищать свою территориальную целостность и уничтожит террористов при помощи друзей и союзников.

В провинции Идлиб тем временем вооруженные группировки захватили последний город. Теперь вся провинция находится под их контролем. Главное о событиях в Сирии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры того, как выглядит захваченный центр Алеппо.