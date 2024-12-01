Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Башар Асад пообещал избавить Сирию от терроризма

Башар Асад: терроризм будет побежден, кто бы ни являлся его спонсорами

close
SANA/Reuters

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в том, что его страна одержит победу над терроризмом, вне зависимости от того, кто поддерживает или финансирует эту угрозу. Данное заявление Асад сделал во время телефонной беседы с временно исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гумбой, пишет ТАСС.

«Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — отметил глава государства.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

В ходе него сирийские боевики впервые с 2016 года захватили центр Алеппо — второго по величине города страны. Террористы не встретили почти никакого сопротивления: армия Сирии вывела войска, чтобы подготовиться к контрудару. В городе не работают госучреждения, боевики освобождают тюрьмы, сносят памятники и фотографируются в интерьерах особняков.

Асад заявил, что Сирия продолжит защищать свою территориальную целостность и уничтожит террористов при помощи друзей и союзников.

В провинции Идлиб тем временем вооруженные группировки захватили последний город. Теперь вся провинция находится под их контролем. Главное о событиях в Сирии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры того, как выглядит захваченный центр Алеппо.

Все новости на тему:
Операция в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами